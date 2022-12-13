Все пострадавшие туристы направлены в больницу.

В Индии при сходе лавины пострадали восемь россиян. Соответствующее заявление журналистам сделали местные правоохранительные органы. В полиции уточнили, что несчастный случай зафиксирован на территории горнолыжного крорта Гульмараг расположенный между союзной землей Джамму и Кашмир. В настоящее время пациенты госпитализированы. Медики оценивают их состояние как стабильное.

Восемь россиян пострадали при сходе лавины. Все восемь человек находятся в больнице, их состояние нормальное. пресс-служба полиции Индии

Сотрудники полиции города Барамуллы сообщили о том, что 19 иностранных граждан были спасены, еще два тела туристов извлечены из-под лавины. В настоящее время ведутся необходимые судебно-медицинские экспертизы и другие процедуры. По предварительным сведениям, погибшими являются польские путешественники. Гульмарг представляет из себя самый крупный горнолыжный курорт в Гималаях. Там фиксируется перепады высот от 4 до 2 тысяч метров. Курорт ориентирован на внетрассовое катание.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости