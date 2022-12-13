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В Пакистане произошел взрыв в мечети

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В результате взрыва погибли двое полицейских.

В Пакистане произошел взрыв в мечети. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

Инцидент произошел в городе Пешавар. Сообщается, что в мечеть зашел террорист-смертник, который устроил взрыв. Он находился в первом ряду.

В результате взрыва погибли двое полицейских. Еще 70 человек пострадали. Их доставили в больницу в Пешаваре. 13 человек находятся в критическом состоянии.

Ранее мы сообщали, что склад боеприпасов в Иране подвергся атаке беспилотников.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: взрыв, мечеть, пакистан, теракт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Терроризм,

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