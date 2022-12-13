Cклад боеприпасов в Иране подвергся атаке беспилотников

Повреждения на военном объекте незначительны.

Cклад боеприпасов министерства обороны Ирана подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщает агентство IRNA.

Инцидент произошел вечером 28 января в городе Исфахан. На один из военных объектов минобороны Ирана была проведен атака с применением дронов. Один из них был сбит комплексом ПВО. Два других аппарата перехватили и взорвали военные.

В агенстве сообщили, что в результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны.

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Видео: Telegram / РИА Новости