Cклад боеприпасов в Иране подвергся атаке беспилотников

Cклад боеприпасов министерства обороны Ирана подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщает агентство IRNA.
Инцидент произошел вечером 28 января в городе Исфахан. На один из военных объектов минобороны Ирана была проведен атака с применением дронов. Один из них был сбит комплексом ПВО. Два других аппарата перехватили и взорвали военные.
В агенстве сообщили, что в результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны.
Ранее мы сообщали, что при нападении на посольство Азербайджана в Иране погиб сотрудник охраны.
Видео: Telegram / РИА Новости
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