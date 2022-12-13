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При нападении на посольство Азербайджана в Иране погиб сотрудник охраны

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Пострадали еще два человека, которые отражали нападение вооруженного мужчины.

При нападении на посольство Азербайджана в Иране погиб сотрудник охраны. Соответствующей информацией с местными журналистами поделились в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Дипломаты пояснили, что из-за действий вооруженного преступника еще двое человек получили ранения. Речь идет  также о сотрудниках охраны посольства. Они пострадали в момент отражения атаки злоумышленника. В настоящее время медики оценивают состояние пациентов как удовлетворительное. Трагедия зафиксирована около 08:30 утра 27 января по времени Баку. Правоохранительные органы ведут расследование по факту произошедшего.

Произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался к посту охраны, из автомата Калашникова убил начальника службы охраны.

пресс-служба МИД Азербайджана.

Страны Евросоюза попросили ЕК обеспечить поставки азербайджанского газа.

Фото и видео: Telegram / BAZA
 

Теги: азербайджан, иран, посольство
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Мировые новости,

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