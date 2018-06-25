В Индии обнаружили новый вариант коронавируса

Инфекция распространяется по штату Западная Бенгалия.

Индийские медики выявили новый вариант коронавируса в штате Западная Бенгалия. Об этом в Twitter-аккаунте сообщил представитель Института геномики и интегративной биологии Винод Скария. Специалист отметил, что регион, в котором ученые нашли вариант инфекции, граничит с пятью штатами государственными штатами, а также со странами Бангладеш, Бутан и Непал.

B.1.618 - новая линия SARS-CoV-2, преимущественно обнаруженная в Индии и характеризующаяся отдельным набором генетических вариантов, включая E484K, основной вариант уклонения от иммунного ответа. заявление Скарии

Эксперт напомнил, что это вторая линия коронавируса, зафиксированная в Индии. Первая получила название B.1.617. Она также известна как вариант вируса с двойной мутацией. Мутация E484K в белке-шипе является общей для "южноафриканского", "бразильского" и "бангладешского" штаммов. В этом случае происходит замена лизином глутаминовой кислоты в аминокислотной позиции 484. Ряд аналитиков полагает, что это сказывается на снижении эффективности антител при нейтрализации вируса.

В Роспотребнадзоре сообщили о формировании двух "российских" штаммов коронавируса.

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