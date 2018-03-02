На юге страны появился храм, посвященный "Короне Деви".

В Индии начали поклоняться богине коронавируса. Ролик с молитвенным обрядом распространили на YouTube-канале журналисты информационного Agence France-Presse. По данным СМИ, храм создан на юге страны, в городе Коимбатор. В данном населенном пункте проживает около полутора миллиона человек. Священники религиозного учреждения ежедневно обращаются к "Короне Деви". Они просят о пощаде населения. Управляющий храмом объяснил корреспондентам, что в индуизме у каждого божества есть своя "профессия".

Из-за того, что коронавирус приводит к распространению болезни, мы поклоняемся вирусу как богине и молим ее каждый день о том, чтобы болезнь была менее тяжелой и перестала распространяться. заявление священника

Напомним, что в середины февраля текущего года в Индии растет число новых пациентов с ковидом. По стране распространяется новая разновидность инфекции. По количеству летальных исходов государство занимает третьей место в антирейтинге. Он коронавируса там погибли за время пандемии более 300 тысяч человек. В России на 24 мая выявлено 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса.

СМИ: в Индии шесть человек погибли в результате циклона "Яас".

Видео: YouTube / AFP News Agency