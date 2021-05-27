Стихия разрушила инфраструктуру в штатах Одиша и Западная Бенгалия.

СМИ: в Индии шесть человек погибли в результате циклона "Яас". Об этом сообщили местные журналисты с телеканала India TV. По данным источника, по меньшей мере 10 миллионов жителей страны оказались в зоне стихийного бедствия. Тропическая непогода дошла до восточных штатов Одиша и Западная Бенгалия. Только за последние сутки трое человек скончались в Одиша, еще двое - в Западной Бенгалии. Днем ранее природное явление привело к гибели еще двух человек.

На данный момент известно, что в Одише 128 деревень затоплены мощными ливнями, а также той водой, которую пригнал ветер из Бенгальского залива. Повреждения получили более тысячи домов. В Западной Бенгалии пострадали около 300 тысяч построек. Циклон разрушил 134 дамбы.

В столицах штатов (Калькутта и Бхубанешвар) прошли сильные ливни. Вода затопила дороги и улицы. Шквальный ветер уронил мачты линий электропередач. К операциям по спасению местного населения привлечены силы ВМС Индии и сухопутных войск. Ожидается, что "Яас" ослабнет в следующие 12 часов. Для страны циклон стал вторым за текущий месяц. Ранее по западному побережью ударил "Тауктае". Тогда стихия унесла жизни 45 человек.

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Видео: Youtube/FOBOS PLANET