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В Индии мужчина держал жену полтора года в крохотном туалете
Сегодня, 15:22
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MShaffter

В Индии мужчина держал жену полтора года в крохотном туалете

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Женщина не смогла выйти самостоятельно из заточения, так как муж морил узницу голодом.

В Индии муж держал жену в заточении полтора года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail. 

Местные жители индийского города Панипат сообщили в полицию о том, что муж держит жену в заточении. Выяснилось, что мужчина держал супругу взаперти в крохотном туалете площадью 0,8 квадратных метра полтора года. Кроме того, он морил женщину, мать троих детей, голодом. 

Когда полицейские освободили узницу, она не смогла выйти самостоятельно из своей тюрьмы из-за слабости. Женщину госпитализировали в больницу, а после отдали на попечение кузине. Мужчину ждет суд.

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Фото:pixabay

Теги: держал взаперти, муж изверг, новости в мире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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