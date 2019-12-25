На Кубе пытались отравить россиянку

На Кубе гражданку России пытались отравить в ресторане, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В Гаване в ресторане "Наздоровье" 53-летнюю гражданку России пытались отравить. Ей в масло черного тмина подмешали мышьяк, кадмий и свинец. Женщина выжила, но у нее развилось онкологическое заболевание.
Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство".
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Фото:pixabay
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