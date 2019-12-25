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На Кубе пытались отравить россиянку
Сегодня, 14:41
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MShaffter

На Кубе пытались отравить россиянку

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В ресторане ей подмешали мышьяк, кадмий и свинец.

На Кубе гражданку России пытались отравить в ресторане, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. 

В Гаване в ресторане "Наздоровье"  53-летнюю гражданку России пытались отравить. Ей в масло черного тмина подмешали мышьяк, кадмий и свинец. Женщина выжила, но у нее развилось онкологическое заболевание.

 Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство".

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Фото:pixabay

Теги: в мире, на кубе, отравили россиянку
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости,

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