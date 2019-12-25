В Астраханской области отчим регулярно бил палкой детей сожительницы

Суд отправил изверга на 4 года в колонию общего режима.

В Астраханской области суд вынес приговор мужчине, который регулярно бил маленьких детей и оскорбил представителей власти.

ТАСС со ссылкой на в пресс-службу прокуратуры Астраханской области сообщает, что 37-летнему жителю области вынесен приговор по статьям "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетних", "Угроза применения насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти" и "Публичное оскорбление представителя власти").

Следствием установлено, что подсудимый регулярно бил палкой по спине и ягодицам двух детей своей сожительницы 2011 и 2013 годов рождения. Когда органы соцзащиты изымали детей из семьи, мужчина угрожал им, а прибывших на место полицейских прилюдно оскорблял. Уточняется, что мать детей ранее была лишена родительских прав.

Суд признал мужчину виновным и отправил в колонию общего режима на 4 года.

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