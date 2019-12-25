В Москве арестовали писателя Стародубцева за растление несовершеннолетней

Дмитрий Стародубцев заявил, что его оклеветали.

В Москве суд арестовал на 2 месяца писателя Дмитрия Стародубцева по подозрению в растлении несовершеннолетней.

ТАСС со ссылкой на Хорошевский районный суд Москвы сообщает, что 56-летний Дмитрий Стародубцев судом арестован на два месяца. Он подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

"Комсомольская Правда" сообщает, что дело в отношении Стародубцева было возбуждено после заявления 23-летней девушки, которая сообщила, что10 лет назад ее неоднократно насиловал сожитель матери, ныне писатель Дмитрий Стародубцев.

По сведениям издания, Стародубцев действовал не один, а вместе с другом. Они через соцсети находили матерей – одиночек воспитывающих девочек школьного возраста, входили в доверие, а затем развращали их дочерей.

Сам Стародубцев в преступлениях на суде не признался. Он завил, что его оклеветали.

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Фото:Piter.TV