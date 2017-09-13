Мужчина, избивавший детей сожительницы в Петербурге, заключен под стражу
Сегодня, 10:16
Продолжаются следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося.

Прокуратура Колпинского района Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). 

Как рассказали в надзорном ведомстве 28 апреля, с сентября прошлого года фигурант систематически избивал двоих детей своей сожительницы. Удовлетворено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы задержали мужчину с судимостью, ударившего девушку в клубе на Комендантском проспекте. В отношении него применили физическую силу и наручники. 

Фото: Piter.TV 

