В Индии крокодил съел рыбака на глазах у жены

На глазах у жены крокодил схватил рыбака и утащил в воду.
Издание India Blooms сообщает о трагедии на реке в Западной Бенгалии в Патар Пратима. Муж с женой ловили рыбу на берегу, когда неожиданно из воды выскочил крокодил, схватил мужчину за ноги и стал тянуть в воду. Жена схватила мужа за руки и пыталась вырвать любимого из пасти аллигатора. Но у женщины не хватило сил, и крокодил утащил мужчину в реку.
Полицейские обследовали реку, но тела или его останков так и не нашли.
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Фото: pixabay.com
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