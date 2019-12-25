В Индии крокодил съел рыбака на глазах у жены

Женщина пыталась вырвать из пасти аллигатора супруга, но у нее не хватило сил.

На глазах у жены крокодил схватил рыбака и утащил в воду.

Издание India Blooms сообщает о трагедии на реке в Западной Бенгалии в Патар Пратима. Муж с женой ловили рыбу на берегу, когда неожиданно из воды выскочил крокодил, схватил мужчину за ноги и стал тянуть в воду. Жена схватила мужа за руки и пыталась вырвать любимого из пасти аллигатора. Но у женщины не хватило сил, и крокодил утащил мужчину в реку.

Полицейские обследовали реку, но тела или его останков так и не нашли.

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