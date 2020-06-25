Животное поймано. Разыскивается его хозяин.

Жители села в Казахстане нашли разгуливающего по улицам льва. Об этом рассказал пресс-секретарь местного комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет. Чиновник объяснил, что царя зверей заметили в Мангистауской области на юго-западе страны. Информация о необычном госте поступила утром в четверг 25 июня.

Департаментом полиции и Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира был осуществлён выезд по отлову хищного животного пресс-служба комитета лесного хозяйства и животного мира

На данный момент известно, что правоохранительным органам удалось поймать льва. Он находится под наблюдением в местности "Кошкар Ата". Предположительно самцу около года или полутора лет. Зверь представляет собой один из видов африканских львов. Полиция разыскивает его владельца. После этого определится судьба "котика".

Видео: YouTube / Fauna Kazakhstan