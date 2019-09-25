В Индии из-за ударов молнии погибли несколько десятков человек

На севере Индии из-за ударов молний погибли не менее 60 человек. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Так, в эти выходные на регион обрушились муссонные дожди, которые сопровождались грозами. В результате ударов молний в штате Уттар-Прадеш погиб 41 человек. Молнии в основном ударяли по сельской местности. Погибли в том числе дети и женщины.
А вот в Раджхастане молния ударила в смотровую башню крепости Амбер близ Джайпура. Жертвами удара молнии стали 11 туристов. Они делали в это время селфи. Сообщается также о девяти жертвах в разных местах штата.
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Видео: Youtube/The Sun
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