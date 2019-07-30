В Индии хирурги извлекли из желудка девушки 1,6 кг золотых украшений

В сети опубликовано видео операции по извлечению из девушки золотого "клада" (18+).

Индийские хирурги извлекли из желудка молодой девушки 1,6 кг золотых украшений.

26-летняя девушка из Западной Бенгалии (Индия) была очень истощена, жаловалась на боли в животе и после каждого приема пищи ее рвало. Когда ее доставили в больницу, то врачи были удивлены, увидев на рентгеновском снимке, что ее желудок полон металлических предметов.

В ходе операции из желудка девушки извлекли 1,6 кг золотых украшений: 69 цепочек, 80 сережек, 46 монет, восемь медальонов, 11 колец для носа, четыре ключа, пять ножных браслетов и один циферблат от часов. Мать девушки сообщила врачам, что они заметили, что из дома пропадают украшения. Но они и подумать не могли, что девушка их глотает. После восстановления после операции "глотательницу украшений" ждет лечение у психиатра.

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Видео: Daily Mail