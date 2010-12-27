В Красногорске врачи извлекли из желудка мужчины вилку

Мужчина по неосторожности проглотил столовый прибор.

Красногорские врачи извлекли из молодого человека вилку.

Сообщается, что 34-летний мужчина пытался вызвать у себя рвоту, надавив на основание языка вилкой и нечаянно проглотил столовый прибор. За помощью мужчина обратился к медикам. При осмотре и обследованиях, в том числе рентгене брюшной полости, выяснилось, что вилка находится в желудке. Состояние пациента оценивалась как удовлетворительное.

Медики провели экстренную операцию и извлекли вилку из желудка. В ходе операции были выполнены верхне-срединная лапаротомия, гастротомия и извлечение инородного тела. Восстановительный период протекал легко и на 5 день мужчину выписали домой в удовлетворительном состоянии.

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