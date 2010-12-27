В Индии автобус сорвался в ущелье, 33 человека погибли

Еще 22 человека получили травмы различной тяжести.

Сегодня утром, 1 июля, в Индии автобус с пассажирами упал в ущелье.

Сообщается, что ДТП с автобусом произошло около 7.30 утра по местному времени в севере Индии. Автобус, который следовал из Кешвана в Киштвар, вылетел с дороги и упал в ущелье. Сообщается, что на месте ДТП погибли 33 человека. Еще 22 человека получили травмы различной тяжести.

Министр внутренних дел Амит Шах и Джамму и Кашмира Мехбуба муфтий и Омар Абдулла выразили соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП.

Сегодня ранее: Под Оренбургом погиб водитель иномарки, которая влетела под поезд.

Фото: NDTV