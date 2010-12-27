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Под Оренбургом погиб водитель иномарки, влетев под поезд
Сегодня, 9:03
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MShaffter

Под Оренбургом погиб водитель иномарки, влетев под поезд

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Автомобиль "шкода" выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Накануне вечером, 30 июня, в Оренбургской области погиб водитель иномарки.

Сообщается, что ДТП произошло на железнодорожном переезде  в Новосергиевском районе, возле села Верхняя Платоновка. Водитель на автомобиле "Шкода" заехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль смяло и выбросило в кювет. Водитель от полученных травм скончался на месте.

ГИБДД выясняет все обстоятельства смертельного ДТП.

Сегодня ранее: В Кабуле прогремел взрыв.

Фото: УМВД по Оренбургской области

Теги: новости россии, оренбург, попал под поезд, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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