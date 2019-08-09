В Индии 200 человек пострадали и 22 погибли из-за оползня

Из-за мощных ливней в Керала реки вышли из берегов, а также обрушились многочисленные оползни.

В ряде регионов Индии из-за мощных ливней погибли не менее 22 человекк, более 200 человек пострадали.

Непрекращающиеся ливни в юго-западной части Индии вызвали наводнения и оползни. Более всего пострадала Керала. Здесь из-за оползней погибли, по меньшей мере, 22 человека. Власти сообщают, что число погибших вероятно возрастет. Также сообщается о 200 пострадавших. Аэропорт закрыт до воскресенья, закрыты школы и колледжи. Более 22 тысяч человек эвакуированы из мест затопления.

Некоторые жилые районы смыты с лица земли полностью. Спасательные операции осложняются из-за погодных условий и разрушений.

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Видео: YouTube/Hindustan Times