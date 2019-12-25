Ученые рассказали о находке, сделанной в пещере Каиафа.

В Иерусалиме найдены гвозди, которые могли быть использованы при распятии Иисуса Христа. Ученые заметили находку в погребальной пещере первого века. Она считается местом упокоения еврейского священника Каиафы. Согласно Библии, именно он послал ИИсуса на смерть. Эксперты утверждают, что нашли микроскопические фрагменты кости и дерева, которые ранее использовались при распятии. Ведущий автор исследования Арье Шимрон сравнил материал древних гвоздей с материалом оссуариев гробницы (известняковых ящиков, в которых находились кости). Он рассказал, что все пещеры имеют отличительные физические и химические признаки. Они связаны с топографией, составом почвы, микроклиматом и окружающей растительностью.

Были исследованы физические и химические свойства материалов, которые на протяжении веков вторгались в гробницу и ее оссуарии. Наш анализ ясно и недвусмысленно демонстрирует, что эти материалы химически и физически идентичны тем, которые на протяжении веков также прикреплялись к ногтя Арье Шимрон, ведущий ученый исследования

По мнению экспертов, пещера Каиафы считалась единственной подходящей для гвоздей из 25 проверенных гробниц. Определено, что части дерева не просто древние, а попали в локацию изначально, а не были прикреплены к гвоздям искусственно или случайным способом. Сфотографированы также микроскопические фрагменты кости, попавшие на гвозди во время распятия.

Ранее гвозди могли храниться в виде амулетов из-за того, что их считали целебными артефактами. Предположительно, именно поэтому они сохранились у Каиафа.

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