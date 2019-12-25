Древняя гиря показала археологам, что в древности имелись технологии, позволяющие с точностью рассчитывать вес.

У Стены Плача в Иерусалиме при раскопках нашли необычный предмет. В израильском управлении древностей сообщается, что археологи обнаружили гирю из известняка с весом в два сикля. Находка датирована X – VI веками до нашей эры.

Древняя гиря из известняка, относящаяся к железному веку - периоду Первого Храма, была обнаружена в ходе археологических раскопок, проведенных управлением древностей Израиля совместно с Фондом наследия Стены Плача представители израильского управления древностей

Уточняется, что находка имеет куполообразную форму и плоское основание. В верхней части замечен древнеегипетский символ, который также напоминает греческую букву гамма. Это сокращение обозначает единицу веса - сикль. Две линии говорят о том, что гиря весит два сикля.

Напомним, что один сикль соответствует 11,5 грамма. Точность веса гири (23 грамма) говорит ученым о передовых технологиях древности, связанных с торговлей и коммерцией в Иерусалиме.

Протестующие в Иерусалиме потребовали отставки правительства.

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