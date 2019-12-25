Протестующие в Иерусалиме потребовали отставки правительства

Несмотря на ограничения из-за коронавируса, на улицы вышло несколько тысяч человек.

У резиденции израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху в Иерусалиме собрались несколько тысяч протестующих. Они требуют отставки правительства и президента страны. Люди собрались на улицах несмотря на жесткий карантин, введенный из-за увеличевшегося количества заболеваний коронавирусом.

Утром полиция не разрешила демонстрантам въезжать в Иерусалим, но после открыла дороги.

Как передает телеканал "360" со ссылкой на радио Kan, митинги проходят и в других городах Израиля "в соответствии с требованиями Минздрава".

Требования заключаются в проведении демонстраций только на открытом воздухе, в которых могут участвовать не более 20 человек, не отходя от дома на расстоянии не более 1 км. Кнессет принял эти поправки недавно, по постановлению от 18 сентября разрешено участвовать в акциях протеста за пределами зоны километра от места жительства.

Ежедневно полицейские выписывают тысячи штрафов за отсутствие средств индивидуальной защиты и превышение дальности удаления от дома.

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Фото: Pr Scr YouTube / כאן חדשות - תאגיד השידור הישראלי