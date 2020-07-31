Нарушители обвиняются в нападении на демонстрантов и представителей закона.

В Иерусалиме на акции протеста задержали 16 человек. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции. По данным офицеров, подозреваемые обвиняются в нарушении общественного порядка и нападении на участников митинга и сотрудников правопорядка.

Напомним, что массовые беспорядки в Израиле прошли около резиденции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху вечером 30 июля. Журналисты из "Едиот Ахронот" объявили, что в акции приняли участи около двух тысяч человек. Среди задержанных были не менее восьми футбольных фанатов команды La Familia. Они придерживаются крайне правых взглядов.

В Иерусалиме на акции протеста задержали более 30 человек.

Видео: AP Archive