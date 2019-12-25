Часть израильтян требует отставки премьер-министра, часть - отмены ограничений из-за коронавируса.

В Иерусалиме на акции протеста задержали более 30 человек. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на представителя местной полиции Михаила Зингермана. Чиновник объяснил, что все митингующие пойманы за нарушение общественного порядка и нападение на правоохранителей.

Напомним, что израильские СМИ заявили, что в ночь на 22 июля в стране прошли акции протеста, в которых приняли участие несколько тысяч человек. Часть граждан требует отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за судебного процесса в его отношении. Другие протестующие хотят отменить решение правительства ограничить работу ресторанов из-за новой вспышки коронавируса.

Напомним, что новые поправки по ограничениям правительство Израиля утвердило с вечера 17 июля. В стране закрылись спортзалы, бассейны, танцевальные студии. Кафе и общепит может функционировать только на вынос с 21 июля. С 24 июля запрещается нахождение на местных пляжах.

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