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Момент взрыва во время движения турецкого военного конвоя в Идлибе попал на видео

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Тяжело пострадали двое военных.

Момент взрыва турецкого конвоя в сирийском Идлибе попал в объектив камеры пролетавшего мимо квадрокоптера. Видео опубликовали в Telegram-канале WarJournal.

По данных турецких СМИ, во время взрыва тяжело пострадали двое турецких военных. Они были эвакуированы в больницу на вертолете.

По предварительной информации, в сирийском Идлибе во время проезда турецкого конвоя по трассе М4 прогремел взрыв. На путях сработало самодельное взрывное устройство.

Ранее сирийские военные не пропустили американскую колонну в Эль-Хасаке.

Видео: Telegram / WarJournal

Теги: взрыв, военный конвой, идлиб
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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