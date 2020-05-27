Момент взрыва во время движения турецкого военного конвоя в Идлибе попал на видео

Тяжело пострадали двое военных.

Момент взрыва турецкого конвоя в сирийском Идлибе попал в объектив камеры пролетавшего мимо квадрокоптера. Видео опубликовали в Telegram-канале WarJournal.

По данных турецких СМИ, во время взрыва тяжело пострадали двое турецких военных. Они были эвакуированы в больницу на вертолете.

По предварительной информации, в сирийском Идлибе во время проезда турецкого конвоя по трассе М4 прогремел взрыв. На путях сработало самодельное взрывное устройство.

Ранее сирийские военные не пропустили американскую колонну в Эль-Хасаке.

Видео: Telegram / WarJournal