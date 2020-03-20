В Идлибе погибли двое турецких военных

Они стали жертвами нападения со стороны местных террористов.

В сирийском Идлибе погибли двое турецких военных. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев "РИА Новостям".

Турецкие военнослужащие подверглись атаке со стороны боевиков одной из неподконтрольных Турции террористических группировок прокомментировал специалист

По данным контр-адмирала РФ, турецкие солдаты скончались при столкновении с боевиками одной из местных террористических вооруженных групп. Трагедия произошла на стратегически важной трассе М4 около населенного пункта Мханбель. В ЦПВС призвали командиров незаконных вооруженных формирований в Сирии отказаться от провокаций. Россия надеется, что стороны встанут на путь мирного урегулирования ситуации.

МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе.

Видео: YouTube/Al Jazeera English