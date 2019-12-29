В Идлибе погиб еще один турецкий военный

Военные попали под артиллерийский обстрел.

Анкара сообщила о гибели еще одного турецкого военного в Идлибе. По данным Минобороны страны, трагедия произошла 2 марта 2020 года. Еще один солдат получил ранения при артиллерийском обстреле со стороны правительственных сил Сирии. Армия Эрдогана ответила противнику интенсивным обстрелом.

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Напомним, что в регионе накалилась обстановка из-за крупномасштабного наступления террористов. Атака боевиков на военных Асада началась с 27 февраля. Боевую деятельность ведут представители запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам".

Ранее комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии.

Видео: YouTube/Al Jazeera English