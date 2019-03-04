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В ИТМО на месте обрушения завершили аварийные работы

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Работы завершили раньше срока.

В понедельник, 4 марта, стало известно, что в ИТМО на месте обрушения завершили аварийные работы. Об сообщил начальник ГУ МЧС России по Петербургу Алексей Аникин.

Так, на объекте демонтировали аварийные строительные конструкции крыши и межэтажные перекрытия. Кроме того, специалисты укрепили несущие конструкции, установили маяки и щелемеры. Аникин также отметил, что из кабинетов, которые близки к зоне обрушения вывезли  все ценное и дорогостоящее оборудование. 

Спасатели расчистили  около 2 тысяч кубометров строительного мусора и конструкций, остатки которых вывезут до конца недели.

Напомним, что в ночь на 17 февраля сотрудники МЧС проводили работы по укреплению здания петербургского ИТМО, где накануне произошло обрушение. 

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Видео:Piter.TV

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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