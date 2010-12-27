Новые фонари появятся на 353 детских и спортивных площадках.

В понедельник, 4 марта, стал известно, что в 15 районах Петербурга модернизируют уличное освещение. Об этом сообщают СМИ.

Так, новые фонари появятся в 27 жилых кварталах, на 8 крупных транспортных магистралях и улицах, а также на 353 детских и спортивных площадках.

Кроме того, в Петербурге сократят бюджет, который выделяют на модернизацию подсветки телевизионной башни. Так, на соответствующие работы будет выделено 16,5 миллионов рублей, а не 132 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Судебные приставы заставили владелицу бара в центре Петербурга снять вывески и кондиционеры

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