Кроме того, ей ограничили выезд за границу.

Судебные приставы заставили владелицу бара в центре Петербурга снять вывески и кондиционеры. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по городу.

Так, петербурженка установила на фасаде объекта два наружных блока системы вентиляции и вентиляционный трубопровод. Владелица сделала это без согласия жильцов. Также она незаконно поставила над входом козырек, а в окнах рекламные экраны.

После такого возмутительного поведения Жилкомсервис обратился в суд. В итоге владелицу бара заставили устранить все нарушения и выплатить 5 тысяч штрафа . Кроме того, ей ограничили выезд за границу.

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржцы попросили закрыть "Беговую" из-за постоянных протечек

Фото:pixabay