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В Петербурге за полгода закрылось около 100 магазинов и баров 
Сегодня, 15:16
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге за полгода закрылось около 100 магазинов и баров 

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Среди закрытых заведений общепита оказались: бар Palm, расположенный на Большой Конюшенной, "Farш", Trattoria Stefano, Dim Sum Now, YO DA и "Евразия".

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что в Петербурге за полгода закрылось около 100 магазинов и баров. Об этом сообщает компания Colliers International.

В числе закрывшихся заведения Palm на Большой Конюшенной, Trattoria Stefano, Subway, Dim Sum Now, YO DA, "Евразия" и кафе "Вояж" на Большом проспекте Петроградской стороны. Также работу прекратило заведение "Farш", "Лавка хлебосолов", кондитерская "Север Метрополь" и Coffee Therapy. 

Причина закрытия — долгий простой из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса. 

Ранее мы сообщали о том, что Петербург занял второе место по числу ИТ-вакансий в стране.

Фото:pixabay

Теги: бары спб, закрылись бары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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