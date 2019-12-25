В Роспотребнадзоре объяснили ограниченный режим работы заведений в Петербурге

Рестораторы Петербурга все же смогут работать в период с 23 до 6 часов утра.

В среду, 28 октября, стало известно о том, что рестораторы Северной столице смогут работать с 23 ночи до 6 утра, несмотря на ограничения. Соответствующий вопрос обсудили бизнес-омбудсмен и глава петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

Уточняется, что речь идет о доставке и работе "на вынос". Такие послабления касаются владельцев ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других заведений общепит. Также они смогут осуществлять доставку блюд.

Напомним, что с 26 октября в Петербурге ужесточен режим работы ресторанов и баров в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в городе.

Ранее мы сообщали о том, что с 1 ноября МФЦ будут работать по предварительной записи.

Фото:pixabay