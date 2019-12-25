С 1 ноября МФЦ будут работать по предварительной записи

Исключение составляют пять услуг.

МФЦ Санкт-Петербурга переходят на прием документов по предварительной записи с 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи города.

Такое решение приняли в мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Это позволит равномерно распределить потоки заявителей между 57 центрами госуслуг. Власти также надеются, что такой режим сократит время нахождения посетителей в МФЦ. Записаться на прием можно в электронном виде через портал госуслуг и по телефону.

Комитет оставил пять услуг, которые будут предоставляться в обычном режиме. Среди них: оформление заявки на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, прием заявлений о выдаче, подтверждении, восстановлении ключа простой электронной подписи (ЕСИА), государственная регистрация актов гражданского состояния, выдача и замена паспортов гражданина РФ, выдача полисов ОМС.

Горожанам напомнили о том, что использование масок и перчаток в МФЦ, а также соблюдение социальной дистанции обязательно.

Сегодня стало известно о том, что в петербургских торговых центрах появятся подразделения МФЦ.

Фото: Елена Савельева / VK