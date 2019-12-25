В петербургских торговых центрах появятся подразделения МФЦ

До 2023 года откроют семь новых многофункциональных центров.

В среду, 28 октября, стало известно о том, что в торговых центрах Петербурга построят подразделения МФЦ. Об этом сказал вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов во время выступления в Законодательном собрании.

В данный момент, в Петербурге работают 57 многофункциональных центров и девять центров оказания услуг для бизнеса. Отмечается, что теперь записаться в МФЦ можно через портал госуслуг. Ранее это можно было сделать только по телефону.

До 2023 года в Северной столице намерены открыть семь новых многофункциональных центров.

Ранее мы сообщали о том, что депутаты ЗакСа не поддержали предложение сделать пересадку в общественном транспорте бесплатной.

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