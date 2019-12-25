Депутаты ЗакСа не поддержали предложение сделать пересадку в общественном транспорте бесплатной

Накануне о возможности введения бесплатной пересадки сообщили в комитете по транспорту города.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга отклонили поправку Алексея Ковалева, который предложил создать в Петербурге разовый билет, который позволит бесплатно пересаживаться на общественный транспорт в течение 1,5 часов. Поправка была внесена в рамках внесения изменений в Закон "О Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года". На данный момент законопроект прошел второе чтение, передает корреспондент Piter.TV.

По предложению Ковалева, стоимость такого билета должна быть не выше, чем 1,5 раза обычного билета. Депутат отметил, что в Москве такая практика уже реализуется. После того, как предложение не поддержали его коллеги, парламентарий отметил, что "придется дойти до президента". Также он заявил о том, что ранее такую инициативу предлагали сами депутаты, а теперь, получается, это все было, по его словам, "враньем".

Депутат напомнил о том, что об инициативе упоминали и в комитете по транспорту. Отметим, что орган исполнительной власти может внедрить разовый билет в 2022 году в рамках транспортной реформы.

Всего Алексей Ковалев предложил шесть поправок в Закон, ни одна из них не была принята.

Фото: Piter.TV