В Петербурге разрешат бесплатную пересадку с одного маршрута на другой

В Петербурге в рамках транспортной реформы появится услуга бесплатной пересадки с одного маршрута на другой. При этом весь транспорт будет низкопольным и без кондукторов. Об этом ТАСС рассказал глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.
Бесплатные пересадки в рамках транспортной реформы планируют ввести в 2022 году. Бесплатную пересадку можно сделать, если с момента первой посадки прошло не более 60 минут.
Также планируется отказаться от кондукторов. Проверки будут осуществлять контроллеры на некоторых остановках.
Поляков отметил, что уже в 2021 году все социальные городские автобусы будут только с низким полом, а в 2022 году — вообще все автобусы и троллейбусы.
Ранее был назван самый популярный в Петербурге автобус.
Фото: Piter.tv
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