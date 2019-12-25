В Петербурге разрешат бесплатную пересадку с одного маршрута на другой

Это планируется сделать в рамках транспортной реформы к 2022 году.

В Петербурге в рамках транспортной реформы появится услуга бесплатной пересадки с одного маршрута на другой. При этом весь транспорт будет низкопольным и без кондукторов. Об этом ТАСС рассказал глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Бесплатные пересадки в рамках транспортной реформы планируют ввести в 2022 году. Бесплатную пересадку можно сделать, если с момента первой посадки прошло не более 60 минут.

Также планируется отказаться от кондукторов. Проверки будут осуществлять контроллеры на некоторых остановках.

Поляков отметил, что уже в 2021 году все социальные городские автобусы будут только с низким полом, а в 2022 году — вообще все автобусы и троллейбусы.

Ранее был назван самый популярный в Петербурге автобус.

Фото: Piter.tv