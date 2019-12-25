Назван самый популярный в Петербурге автобус

За девять месяцев данным маршрутом воспользовались 3,7 миллиона человек.

Лидером символического рейтинга городских автобусных маршрутов в Петербурге стал маршрут № 3. Автобус следует от улицы Костюшко до проспекта Римского-Корсакова. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

За девять месяцев данным маршрутом воспользовались 3,7 миллиона человек. Трасса протяженностью 20 километров захватывает сразу четыре района: Адмиралтейский, Центральный, Фрунзенский, Московский.

Еще более 3 млн пассажиров перевезли автобусы № 24 и № 74.

Ранее прокуратура обнаружила на дорогах Петербурга неисправные маршрутки.

Фото: Piter.TV