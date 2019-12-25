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Прокуратура обнаружила на дорогах Петербурга неисправные маршрутки
Сегодня, 9:31
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himif

Прокуратура обнаружила на дорогах Петербурга неисправные маршрутки

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Технически неисправный транспорт выпустили на работу две компании.

Прокуратура Петродворцового района обнаружила на дорогах Петербурга технически неисправные маршрутные такси. Как рассказали в пресс-службе ведомства, ООО "Вест-сервис" и ООО "Оникс" выпустили на работу непригодный для перевозок людей транспорт.

В адрес руководства компаний внесли представления с требованием устранить нарушения, прокуратура взяла исполнение требования под контроль.

Ранее мы рассказывали, что автобус-экспресс до Пулково вновь вернулся на маршрут с 28 сентября.

Фото (носит иллюстративный характер): Piter.TV

Теги: маршрутка, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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