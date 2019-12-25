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Автобус-экспресс до Пулково вновь вернется на маршрут с 28 сентября
Сегодня, 16:01
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nadezhda_sib

Автобус-экспресс до Пулково вновь вернется на маршрут с 28 сентября

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Автобусы были обновлены в 2019-м году.

С 28 сентября в Петербурге вновь будет курсировать автобус-экспресс до аэропорта Пулково. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Пассажиры смогут воспользоваться автобусами №39Э, которые идут от станции "Московская" до аэропорта без остановок. Кроме того, вернутся и пять автобусов особо большого класса. 

В прошлом году "Пассажиравтотранс" полностью обновил подвижной состав на маршрутах №№39,39Э. Петербуржцы и гости города могут оплатить проезд по карте, зарядить телефон и ознакомиться с расписанием вылетов и прилетов на табло. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Пулково будут определять температуру пассажиров при помощи новых тепловизоров. 

Фото: Аэропорт Пулково / VK 

 

Теги: автобус-экспресс, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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