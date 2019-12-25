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В Пулково будут определять температуру пассажиров при помощи новых тепловизоров
Сегодня, 14:01
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nadezhda_sib

В Пулково будут определять температуру пассажиров при помощи новых тепловизоров

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Приборы смогут определить повышенную температуру даже у тех, кто в медицинской маске или темных очках.

На этой неделе в Россию поступят новые стационарные тепловизоры. Их направят в аэропорты Домодедово, Жуковский и Пулково, а также ряд морских портов Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ. 

Российская разработка хорошо себя зарекомендовала в период проведения Олимпийский игр 2014-го года в Сочи и Чемпионата мира по футболу в 2018-м году. Тепловизоры могут в дистанционном режиме анализировать температуру неограниченного числа людей, которые находятся в объективе камеры. Оборудование может выделять людей с повышенной температурой тела, даже если они в масках или темных очках. 

После усовершенствования приборы стали еще более чувствительными и точными. Завершить поставку переносных тепловизоров в пункты пропуска планируют в октябре этого года, стационарных — до конца года. 

Фото: пресс-служба Минтранспорта РФ

Теги: аэропорт, температура, тепловизор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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