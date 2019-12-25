Специалистам в IT предлагают зарплату в районе 87 тысяч рублей, ранее оклады были около 74 тысяч рублей.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что Петербург занял второе место по числу ИТ-вакансий в стране. Об этом сообщает пресс-служба "HeadHunter Северо-Запад".

Как оказалось, около 73 процентов от всех вакансий приходится на сферу IT. Конкуренция в отрасли составляет до 5 человек на одно место.

Специалисты в IT-сфере получают зарплату в районе 87 тысяч рублей. Стоит отметить, что ранее оклады были около 74 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские чиновники должны будут публиковать не менее 1 поста в неделю в соцсетях.

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