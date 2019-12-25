В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что Петербург занял второе место по числу ИТ-вакансий в стране. Об этом сообщает пресс-служба "HeadHunter Северо-Запад".
Как оказалось, около 73 процентов от всех вакансий приходится на сферу IT. Конкуренция в отрасли составляет до 5 человек на одно место.
Специалисты в IT-сфере получают зарплату в районе 87 тысяч рублей. Стоит отметить, что ранее оклады были около 74 тысяч рублей.
Ранее мы сообщали о том, что петербургские чиновники должны будут публиковать не менее 1 поста в неделю в соцсетях.
Фото:pixabay
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