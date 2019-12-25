Петербургские чиновники должны будут публиковать не менее 1 поста в неделю в соцсетях

Стали известны подробности нового распоряжения правительства.

Петербургские чиновники должны будут до 1 октября завести аккаунты в социальных сетях, сообщил "Коммерсант".

Как стало известно ранее, речь идет о социальных сетях "ВКонтакте", Instagram, "Одноклассники", Facebook, YouTube, также к ним добавился Twitter. Вести свои странички обяжут всех членов правительства, а также глав комитетов. Новые посты должны появляться минимум раз в неделю. Кроме того, иметь свой аккаунт также должен орган власти. В данном случае посты должны появляться не менее пяти раз в неделю.

Размещаемая информация должна излагаться в письменной разговорной речи, рекомендуется избегать "чиновничьего языка". Также приветствуются иллюстрации.

Вести странички чиновников будут доверенные лица, которых нужно представить до 1 октября.

Соответствующий проект распоряжения правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

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