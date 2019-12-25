Осенью чиновники Петербурга зарегистрируются в соцсетях

Условие обязательно.

В среду, 5 августа, стало известно, что петербургские чиновники будут обязаны завести аккаунты в соцсетях осенью.

В Смольном создали проект, согласно которому у чиновников появятся аккаунты во "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram, Facebook, YouTube. Ими будут заниматься ответственные люди: будут разработаны график публикаций, а также концепция. Публичные страницы будут в едином оформлении, а недельное количество постов ограничено.

Ранее мы писали, что до конца 2020 Смольный планирует разрешить ситуацию с 80% "проблемных" объектов.

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