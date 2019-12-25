До конца 2020 Смольный планирует разрешить ситуацию с 80% "проблемных" объектов

При это решение планируют найти для всех объектов.

До конца 2020-го года Комитет по строительству Петербурга планирует разрешить ситуацию с 80% "проблемных" объектов. Об этом сообщил председатель Комитета Игорь Креславский на пресс-конференции в "ТАСС", передает корреспондент Piter.TV.

Ситуацию с оставшимися 20% планируют закрыть в ближайшие годы.

В любом случае решения по проблемникам будут найдены в этом году. заявил Креславский.

Председатель Комитета отметил, что за семь месяцев были введены 936 тыс. кв. метров жилья. Из них за 211 тыс.кв. метров ― в июле. По словам Креславского, это хороший показатель. Всего за год планируется ввести 3,7 млн кв.метров.

По словам вице-губернатора Николая Линченко, производство на стройплощадках в период пандемии не прерывалось ни на один день. Строительство проходило с соблюдением правил безопасности.

Также идет активное строительство социальных объектов ― школ, детских садов, больниц и т.д. Всего 37 объектов. Среди них Игорь Креславский упомянул больницу Святителя Луки на Чугунной улице.

Фото: Piter.TV