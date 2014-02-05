После реконструкции в отделении смогут проводить вдвое больше хирургических операций.

В среду, 5 августа, стало известно о том, что в клинической больнице Святителя Луки начнет работу новое отделение. Больницу лично посетил губернатор Петербурга Александр Беглов.

После реконструкции новом отделении клинической больницы Святителя Луки смогут проводить вдвое больше хирургических операций. Планируется, что их количество возрастет до 11 тысяч в год.

Известно, что на первом этаже нового отделения разместили блок из четырёх операционных. Соответствующие кабинеты получили собственные имена: Николая Пирогова, Петра Первого, Александра Суворова и Валерия Чкалова.

Эксперты заявили, что в России нет аналогичных операционных.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки в Петербурге на COVID-19 протестировали 14,5 тыс. человек.

Фото: Piter.TV