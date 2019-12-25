За последние сутки в Петербурге на COVID-19 протестировали 14,5 тыс. человек

Под наблюдением медиков находится почти тысяча человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 14460 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 950 человек. Из них 544 ― на самоизоляции, 406― контактные.

За сутки на номер "122" поступило 326 вызова по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 53 обращений. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 12 человек.

Ранее стало известно, что медикам продлят выплаты за работу с коронавирусными пациентами.

Фото: Piter.TV