Медикам продлят выплаты за работу с коронавирусными пациентами

За период пандемии выплаты получили более 43 000 медиков.

Во вторник, 4 августа, стало известно, что петербургским медикам продлили "коронавирусные" выплаты. Соответствующее постановление подписал губернатор.

Указывается, что выплаты продлят медикам, которые оказывают помощь больным коронавирусом, а также лицам групп риска. Помимо этого выплаты получат водители и санитары скорой помощи, водители неотложной помощи. Также на денежную помощь могут рассчитывать медработники, проводящие лабораторную диагностику COVID-19, патологоанатомические и судебно-медицинские исследования тел умерших, инфицированных COVID-19, и работники медицинской организации особого типа, проводящие заключительную дезинфекцию.

Ранее мы писали, что в петербургском метро решили не проводить "масочные" рейды.

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