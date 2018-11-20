  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:31
71
pitertv218
Код вставки плеера

День бармена: ТОП баров Петербурга

0 0

6 февраля в День Бармена журналисты Piter.TV пообщались с барным экспертом Петербурга - Василием Черемных.

Сегодня по всему миру празднуется международный День бармена. Команда Piter.Tv приехала в один из популярных баров Петербурга и пообщалась с барменом Василием Черемных. 

Барный эксперт Василий рассказал журналисту о последних тенденциях в барной индустрии. Отметил, что в Петербурге значительно выросла культура пития и посетители заведений стали наиболее искушенными. Поэтому, каждый бармен старается произвести наиболее интересные авторские коктейли.

Плюс ко всему, неизведанное всегда вызывает интерес. Василий рассказал, что закрытые локации и места, куда можно попасть по записи - все также остаются популярными. Барный эксперт выделил топ лучших баров Петербурга:

- Camorra

- El Copitas

- Голицын Лофт

- Al Capone Bar

Видео и фото - PITER.TV

 

Теги: al capone bar, бар al capone, бары в питере, бары спб, день бармена, топ баров спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий