День бармена: ТОП баров Петербурга

6 февраля в День Бармена журналисты Piter.TV пообщались с барным экспертом Петербурга - Василием Черемных.

Сегодня по всему миру празднуется международный День бармена. Команда Piter.Tv приехала в один из популярных баров Петербурга и пообщалась с барменом Василием Черемных.

Барный эксперт Василий рассказал журналисту о последних тенденциях в барной индустрии. Отметил, что в Петербурге значительно выросла культура пития и посетители заведений стали наиболее искушенными. Поэтому, каждый бармен старается произвести наиболее интересные авторские коктейли.

Плюс ко всему, неизведанное всегда вызывает интерес. Василий рассказал, что закрытые локации и места, куда можно попасть по записи - все также остаются популярными. Барный эксперт выделил топ лучших баров Петербурга:

- Camorra

- El Copitas

- Голицын Лофт

- Al Capone Bar

Видео и фото - PITER.TV