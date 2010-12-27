В ГУП "Петербургский метрополитен" отметили, что решение о закрытии станции принимает комитет по транспорту.

Петербуржцы попросили закрыть "Беговую" из-за постоянных протечек. Об этом сообщает 78.ru.

Горожане пожаловались, что на новой станции метрополитена постоянные протечки и "сыпится" оранжевая плитка, которая использована в качестве декора.

Стоит отметить, что ГУП "Петербургский метрополитен" сообщили, что они не в праве принять решение о закрытии "Беговой". Однако, они заверили, что "держат ситуацию на контроле".

В пресс-службе также подчеркнули, что подрядчик "Метрострой" до сих пор не устранил неполадки.

Ранее мы сообщали о том, что "Победа" откроет авиарейсы из Краснодара в Санкт-Петербург

Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"/вк