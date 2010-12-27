Петербуржцы попросили закрыть "Беговую" из-за постоянных протечек. Об этом сообщает 78.ru.
Горожане пожаловались, что на новой станции метрополитена постоянные протечки и "сыпится" оранжевая плитка, которая использована в качестве декора.
Стоит отметить, что ГУП "Петербургский метрополитен" сообщили, что они не в праве принять решение о закрытии "Беговой". Однако, они заверили, что "держат ситуацию на контроле".
В пресс-службе также подчеркнули, что подрядчик "Метрострой" до сих пор не устранил неполадки.
Ранее мы сообщали о том, что "Победа" откроет авиарейсы из Краснодара в Санкт-Петербург
Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"/вк
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